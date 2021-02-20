Викрито організовану групу, члени якої створили центр мінімізації платежів до бюджету
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру шістьом особам за фактом підробки документів, які подавались для реєстрації ряду підприємств (ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1 КК України).
Встановлено, що члени групи попередньо зорганізувавшись в стійке об’єднання, з розподілом ролей, упродовж 2016-2020 років створили ряд фіктивних підприємств, реквізити яких використовувались у схемах з вчинення безтоварних операцій та конвертації грошових коштів.
Спільно зі співробітниками управління оперативно-розшукової діяльності та слідчого управління ГУ ДФС у Харківській області
вказаний центр мінімізації платежів у бюджет задокументовано і ліквідовано.
Досудове розслідування триває. Встановлюються інші особи причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від восьми тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Харківська обласна прокуратураTweet