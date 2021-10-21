У Києві оперативники затримали чоловіка за пограбування пенсіонерки

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Зловмисник проник до квартири 83-річної жінки, зв’язав її та забрав 42 000 гривень і майже 2 000 євро. Слідчі повідомили фігуранту про підозру. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

До Солом`янського управління поліції звернулася місцева мешканка та повідомила, що близько 4-ої години до неї у квартиру на вулиці Гетьмана увірвався наглядно знайомий, який її зв’язав та пограбував. Жінка детально описала нападника та правоохоронці розпочали його пошуки.

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Як розповів начальник Солом’янського управління поліції Іван Жук, поліцейські з`ясували, що пенсіонерку пограбував місцевий двірник, який проник до квартири, зірвавши дверний ланцюжок:

«Ми встановили, що зловмисник напідпитку проник до помешкання знайомої та почав вимагати у неї гроші. І хоча жінка зізналася, де лежать заощадження, правопорушник зв’язав їй руки мотузкою та запхав у рот ганчірку. Поки нападник шукав гроші, пенсіонерка скористалася моментом та вибігла на сходовий майданчик, де почала кликати на допомогу. У результаті зловмисник схопив 42 000 гривень і майже 2 000 євро та втік».

Поліцейські розшукали та затримали правопорушника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився раніше судимий 41-річний уродженець Житомирщини. Під час проведення невідкладного обшуку в його помешканні слідчо-оперативна група вилучила речові докази: гроші, мобільний телефон, банківську картку та документи потерпілої.

«Розпочато кримінальне провадження за частиною третьою статті 186 Кримінального кодексу України – грабіж. За погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою слідчі повідомили фігуранту про підозру та направили клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєне чоловіку загрожує до восьми років в’язниці», — додав Іван Жук.

Відділ комунікації поліції Києва

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