У Києві озброєний чоловік тероризував ЖЕК та лікарню (відео)

Посеред дня до будівлі київського ЖЕКу прийшов чоловік із гранатою.

54-річний Олександр роками тримає оточуючих у страху, бо ж на кожне криве слово відповідає боєприпасами.

Як виявилось, колись у цьому ЖЕКу працювала його дружила. Вона не встигла приватизувати житло, тому після смерті жінки її чоловіка виселили і забрали його речі.

Граната — завжди останній аргумент у будь-якому конфлікті у цього вибухового чоловіка. Коли його дружина лежала у лікарні, він традиційно п’яний увірвався до приміщення. У звичайному пакеті замість апельсинів для коханої він приніс вибухівку. Чоловік погрожував висадити у повітря цілу лікарню. Обурило його тоді звинувачення у крадіжці телефону в сусідки по палаті.

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