У Києві педофіла судитимуть за розбещення малолітньої

Зловмисник вчинив розпусні дії відносно 13-річної доньки своєї співмешканки.

Слідчі завершили досудове розслідування та скерували матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом до суду. Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, до поліції Києва звернулась жінка із повідомленням про те, що у квартирі на вулиці Тагільській чоловік розбещував її доньку.

Співробітники ювенальної превенції терміново вирушили на місце події та поспілкувались із заявницею. З’ясувалось, що коли жінка перебувала на роботі, її 44-річний співмешканець залишився вдома з малолітньою донькою та вчинив відносно неї розпусні дії. Після того як дитина розповіла усе матері, чоловік втік.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України – розбещення малолітньої особи. Згодом правоохоронці розшукали втікача та за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури оголосили йому про підозру.

Наразі досудове розслідування завершено та матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом скеровано до суду для розгляду справи по суті. Суд обрав фігуранту запобіжний захід — тримання під вартою. За скоєне чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Відділ комунікації поліції Києва