У Києві «по гарячих слідах» затримали крадія автомобільних коліс

Вчора, близько 5-ї ранку, один з екіпажів вирішив перевірити припарковані автомобілі на проспекті Академіка Глушкова. Патрульні знали, що раніше там траплялися крадіжки коліс.

Дорогою інспектори звернули увагу на автомобіль Toyota, який рухався без світла фар. Коли водій помітив патрульних, то вибіг із транспортного засобу та спробував сховатися.

Розшукали втікача швидко, а коли повернули до його авто, одразу помітили у салоні колеса з дисками. Їх патрульні нарахували шість штук, точно за кількістю відсутніх в автомобілів Mitsubishi та Peugeot, що стояли неподалік на цеглинах.

На додачу до ймовірного вчинення крадіжки, патрульні помітили у затриманого явні ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти освідування на місці, результат — 1,27 проміле, що більше ніж у 6 разів перевищує дозволений рівень.

На чоловіка склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу Голосіївського управління поліції для з’ясування обставин події та надання правової кваліфікації діям затриманого.

Патрульна поліція Києва