У Києві покидьок розтрощив пункт в’їзду на Труханів острів (відео)

Вандала затримала поліція.

У Києві чоловік розтрощив обладнання автоматичної системи у пункті в’їзду на Труханів острів.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко на своїй сторінці у фейсбук.

Подію зафіксувала камера спостереження. Інцидент стався в ніч на 2 серпня.

«На пункті в‘їзду на Труханів острів чоловік варварськи розтрощив обладнання автоматичної системи. Зокрема, стрілу та гідравлічну станцію шлагбауму, світлофор, дві камери, контролер боларда та інші технічні засоби», — написав Кличко.

За попередніми підрахунками, чоловік пошкодив майно на майже 300 тисяч гривень.

Комунальники працюють над відновленням системи.

Особу руйнівника встановили, його затримала поліція. Кличко пообіцяв особисто проконтролювати, щоб справа дійшла до суду. // LB.ua