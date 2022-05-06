У Києві поліцейські затримали групу викрадачів елітних авто

Окрім цього, під час обшуків за місцями проживання фігурантів правоохоронці виявили у них зброю, боєприпаси та військове спорядження та спецзасоби. Правопорушникам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

У ході реалізації оперативної інформації співробітники управління карного розшуку поліції Києва спільно із працівниками Солом’янського управління поліції та за силової підтримки поліцейських полку поліції особливого призначення № 1 викрили двох чоловіків, причетних до викрадення автомобілів. Поліцейські з’ясували, що правопорушники за допомогою евакуаторів перевозили залишені авто з паркувальних майданчиків.

Працівники поліції затримали автокрадіїв під час того, коли вони намагалися вивезти викрадені іномарки та викликали на місце слідчо-оперативну групу для документування події. За результатами проведення першочергових слідчих та оперативно-розшукових заходів поліцейські виявили місце відстою привласнених транспортних засобів.

Окрім цього, у ході проведення обшуків за місцями проживання зловмисників правоохоронці виявили у них автоматичну зброю, пістолети та набої до них, гранати, військове спорядження, а також державні номерні знаки. Речові докази вилучили та направили на проведення експертизи, а уродженців столиці, 1978 та 1985 років народження затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі Солом’янського управління поліції за процесуального погодження окружної прокуратури повідомили чоловікам про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України — незаконне заволодіння транспортним засобом. За свої дії фігуранти можуть провести за ґратами дванадцять років із конфіскацією майна. Окрім цього, вирішується питання кваліфікації злочину за ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

На даний час поліцейські перевіряють причетність злочинців до скоєння аналогічних кримінальних правопорушень на території України. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва