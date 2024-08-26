На Рівненщині доашньому кривднику повідомили про підозру у вбивстві дружини

За процесуального керівництва Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури 67-річному чоловіку повідомлено про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

У ході досудового розслідування встановлено, що на початку серпня цього року в селі Могиляни між подружжям виник побутовий конфлікт, у ході якого підозрюваний вдарив свою 65-річну дружину кухонним ножем більше 30 разів. Внаслідок масивної крововтрати, зовнішньої та внутрішньої кровотечі потерпіла померла на місці.

Чоловік, тим часом, на власній автівці втік з місця події, проте на трасі «Київ-Чоп», біля села Вересневе, зіткнувся із зустрічною вантажівкою. Після дорожньо-транспортної пригоди його без свідомості доставили до лікарні, а коли зловмисник отямився – повідомили про підозру. Чоловік донині перебуває в реанімаційному відділенні у важкому стані.

Правоохоронці встановили, що кривдник раніше неодноразово вчиняв домашнє насильство щодо своїх близьких, за що притягувався до адміністративної відповідальності.

Наразі у кримінальному провадженні проводяться необхідні слідчі дії з метою встановлення усіх обставин вчинення вказаного особливо тяжкого злочину.

Досудове розслідування проводять слідчі СВ відділення поліції №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Примітка: Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Здолбунівської окружної прокуратури