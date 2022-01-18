У Києві повідомили про підозру чоловіку за ножове поранення співмешканки

Під час застілля між цивільним подружжям виникла сварка, у ході якої правопорушник спричинив жінці тяжкі тілесні ушкодження. Тепер за скоєне чоловік може вісім років провести за ґратами.

До чергової частини Солом’янського управління поліції надійшло повідомлення про те, що у квартирі на вулиці Олексіївській жінка отримала ножове поранення. На місце події для встановлення усіх обставин негайно виїхали екіпаж патрульних поліцейських, слідчо-оперативна група та бригада лікарів швидкої медичної допомоги.

Прибувши за вказаною адресою працівники поліції виявили чоловіка та його співмешканку із пораненням живота. Поліцейським мешканець оселі пояснив, що під час застілля він приревнував свою дружину та розізлившись, схопив кухонний ніж і кілька разів вдарив ним жінку у живіт.

46-річну потерпілу у задовільному стані доставили до медичного закладу для надання допомоги, а фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Затриманий – раніше не судимий житель столиці, 1966 року народження.

За погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою слідчий Солом’янського управління поліції повідомив правопорушнику про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження та направив клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва