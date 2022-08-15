Житель Бердичівського району підстрелив односельця, а потім вчинив самогубство

Увечері 12 серпня у с. Старому Солотвині Гришковецької громади між односельцями стався конфлікт. З’ясування стосунків закінчилося вогнепальним пораненням одного та самогубством другого чоловіка. Нині у рамках досудових розслідувань триває з’ясування всіх обставин події.

Близько 21:00 до Бердичівського райвідділу поліції надійшло повідомлення про постріли в приватному домоволодінні у с. Старому Солотвині. На місце події виїхали поліцейські сектору реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група райвідділу.

Попередньо, кількома годинами раніше між двома односельцями виник конфлікт у місцевій крамниці. Причиною стало зауваження одного з них іншому щодо неприпустимої поведінки.

Згодом 54-річний учасник подій проїздив підводою повз подвір’я свого опонента. Між ними знову виникла словесна перепалка, у ході якої 52-річний господар обійстя пішов за будинок, звідки раптово пролунав постріл.

Старший з чоловіків отримав вогнепальне поранення живота. Його доставили до Бердичівської районної лікарні.

Тим часом другий учасник події зачинився у власному будинку та вчинив самогубство за допомогою мисливської гладкоствольної рушниці.

Нині триває встановлення всіх обставин події у рамках досудових розслідувань, розпочатих за ст. 115 (Умисне вбивство) та ст. 15 (Замах на кримінальне правопорушення) ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.

Відділ комунікації поліції Житомирської області