У Києві повідомили про підозру чоловіку за розбійний напад на пенсіонера

Нападник кілька раз вдарив потерпілого ножем по тулубу та в обличчя, після чого продовжив бити лежачого дідуся ногами. Після зловмисник втік, прихопивши із собою мобільний телефон пенсіонера, однак вже за 10 хвилин його затримали патрульні. Фігуранту загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

До столичної поліції надійшла інформація від перехожої про те, що на вулиці Костянтинівській невідомий побив літнього чоловіка та забрав його мобільний телефон. За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група, наряди патрульної поліції та лікарі.

На місці події поліцейські встановили, що 72-річний киянин йшов вулицею, коли на нього ззаду напав невідомий та почав наносити удари ножем по тулубу та в обличчя. Від ударів чоловік впав на землю, намагаючись захиститись руками, однак нападник продовжив бити пенсіонера ногами, після чого втік, прихопивши його мобільний телефон. Потерпілого із тілесними ушкодженнями терміново госпіталізували до медичного закладу, де він перебуватиме певний час під наглядом лікарів.

Під час відпрацювання території, патрульні розшукали ймовірного підозрюваного, а у подальшому слідчі затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правоохоронці вилучили у якості речових доказів мобільний телефон потерпілого, ніж та куртку, якої фігурант позбувся раніше, аби не привертати до себе уваги.

Затриманим виявився 26-річний уродженець Миколаївщини, який вже притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини, а у Києві не має постійного місця мешкання.

За погодженням із Подільською окружною прокуратурою слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій, вчинений в умовах воєнного стану.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає від восьми до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва