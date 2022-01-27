У Києві повідомлено про підозру іноземцю, який розбещував доньку співмешканки

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Святошинської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 41-річному іноземцю у вчиненні розпусних дій відносно неповнолітньої дитини (ч. 1 ст. 156 КК України).

Так, на початку січня поточного року широкого резонансу набула подія, що висвітлювалася засобами масової інформації про можливе вчинення громадянином іноземної держави протиправних дій сексуального характеру відносно 15-річної дівчини.

Раніше із заявою про злочин до поліції звернулася мати потерпілої, яка повідомила про те, що її колишній співмешканець – іноземець, що має посвідку на проживання в Україні, скориставшись відсутністю у квартирі сторонніх осіб, вчинив відносно її неповнолітньої доньки розпусні дії.

За реагування столичних прокурорів відомості про можливе вчинення чоловіком злочину були невідкладно внесені до ЄРДР та розпочато розслідування.

За результатами слідчих дій, проведених за участі ювенальних прокурорів, здобуто достатньо доказів для повідомлення іноземцю про підозру у вчиненні розпусних дій щодо неповнолітньої дитини, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 156 КК України.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Досудове розслідування здійснюється Святошинським управлінням поліції ГУ НП в м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура