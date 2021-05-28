У Києві спецназ знешкодив чоловіка, що стріляв з вікна по людях

У Києві на вулиці Васильківській у Голосіївському районі неадекватний чоловік стріляв з вікна в перехожих. Поліцію викликали стурбовані сусіди.

Як повідомляють правоохоронці, спецназ, прибувши на місце, вибив двері в квартиру і нейтралізував стрілка. Зараз йому належить відповідати за хуліганство зі зброєю.

30-річного чоловіка затримали не відразу. Він діяв безладно, можливо під впливом алкоголю. Хуліган спробував забарикадуватися меблями і при цьому погрожував вчинити суїцид.

У квартирі виявлено сліди стрілянини, гільзи, а також «предмет, схожий на пістолет». Киянину інкримінується важка стаття КК, яка передбачає до семи років ув’язнення.

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТИ»