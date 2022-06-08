У Києві судитимуть чоловіка, який смертельно травмував рідного брата

Фігурант кухонною сокирою наніс тяжке поранення родичу, від якого той за декілька днів помер у лікарні. За свої дії чоловік наступні десять років може провести за ґратами.

Нагадаємо, подія відбулась у жовтні минулого року. Тоді правоохоронці отримали виклик про бійку у квартирі на Георгія Ґонгадзе.

Прибувши за вказаною адресою, поліцейські встановили, що за розпиттям алкоголю відбувся конфлікт між двома братами, один з яких схопив кухонну сокиру та вдарив нею родича по голові. У важкому стані 37-річного потерпілого госпіталізували у лікарню, де він невдовзі помер.

Слідчі затримали фігуранта та оголосили йому про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статі передбачає до десяти років позбавлення волі.

Наразі досудове розслідування завершено, матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом направлено до Подільського районного суду для розгляду справи по суті.

Відділ комунікації поліції Києва