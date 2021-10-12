У Києві судитимуть двох чоловіків, які спалили людину в Подільському районі

Зловмисники вирішили помститися чоловіку, з яким у пасинка одного з фігурантів відбувся напередодні конфлікт. Порушники облили незнайомця легкозаймистою речовиною та підпалили його одяг запальничкою. Потерпілий отримав близько 80% опіків тіла та за декілька годин помер у лікарні. Подільникам загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, подія відбулась на початку травня цього року у недобудові на проспекті Георгія Ґонгадзе. До поліції звернулися перехожі з повідомленням про людину, на якій горить одяг. За лічені хвилини на місце події прибули правоохоронці, лікарі та працівники ДСНС.

Поліцейські провели комплекс першочергових слідчих дій та оперативно встановили хронологію подій. Виявилось, що 41-річний безхатько впродовж тривалого часу мешкав у закинутій будівлі та час від часу в нього відбувались конфлікти з неповнолітніми, які збирались там компанією.

Про останню суперечку один із хлопців розповів своєму вітчиму, який разом із товаришем вирішив помститися незнайомцю. Приятелі прийшли до чоловіка, облили його одяг легкозаймистою речовиною, а потім підпалили. Потерпілий отримав близько 80% опіків тіла та за декілька годин помер у лікарні.

Поліцейські затримали двох місцевих мешканців, 1997 та 2002 років народження, та за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури повідомили їм про підозру за п. 4, п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю за попередньою змовою групою осіб.

Наразі досудове розслідування завершено та матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом скеровано до суду. Щодо обох фігурантів застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне їм загрожує від десяти до п’ятнадцяти років ув’язнення або довічне позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва