У Києві судитимуть двох чоловіків, які спалили людину в Подільському районі

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Зловмисники вирішили помститися чоловіку, з яким у пасинка одного з фігурантів відбувся напередодні конфлікт. Порушники облили незнайомця легкозаймистою речовиною та підпалили його одяг запальничкою. Потерпілий отримав близько 80% опіків тіла та за декілька годин помер у лікарні. Подільникам загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, подія відбулась на початку травня цього року у недобудові на проспекті Георгія Ґонгадзе. До поліції звернулися перехожі з повідомленням про людину, на якій горить одяг. За лічені хвилини на місце події прибули правоохоронці, лікарі та працівники ДСНС.

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Поліцейські провели комплекс першочергових слідчих дій та оперативно встановили хронологію подій. Виявилось, що 41-річний безхатько впродовж тривалого часу мешкав у закинутій будівлі та час від часу в нього відбувались конфлікти з неповнолітніми, які збирались там компанією.

Про останню суперечку один із хлопців розповів своєму вітчиму, який разом із товаришем вирішив помститися незнайомцю. Приятелі прийшли до чоловіка, облили його одяг легкозаймистою речовиною, а потім підпалили. Потерпілий отримав близько 80% опіків тіла та за декілька годин помер у лікарні.

Поліцейські затримали двох місцевих мешканців, 1997 та 2002 років народження, та за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури повідомили їм про підозру за п. 4, п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю за попередньою змовою групою осіб.

Наразі досудове розслідування завершено та матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом скеровано до суду. Щодо обох фігурантів застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне їм загрожує від десяти до п’ятнадцяти років ув’язнення або довічне позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва

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