Рецидивіст з Лисичанська підозрюється у розбійному нападі на родину фермера і заволодінні понад півмільйона гривень

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру 51-річному мешканцю м. Лисичанськ у вчиненні розбійного нападу (ч. 4 ст. 187 КК України). Раніше чоловік був п’ять разів судимий, у тому числі за майнові злочини.

У ході слідства встановлено, що підозрюваний, маючи злочинний умисел на заволодіння майном однієї з фермерських родин на Луганщині, вступив у злочинну змову ще з трьома фігурантами.

До вчинення злочину особи заздалегідь ретельно готувалися: придбали спеціальний одяг, маски для приховування обличчя та рукавички. Залучили знайомого, який, не знаючи про їхні реальні наміри, на власному автомобілі мав відвезти їх за місцем проживання майбутніх жертв.

У лютому 2021 року учасники нападу прибули до с. Залиман Сватівського району де, дочекавшись слушного моменту, незаконно проникли до житлового будинку. Вони напали на фермера та його дружину, почали «вибивати» інформацію про місце схованки грошових коштів, погрожуючи предметом, зовні схожим на пістолет.

Нападники нанесли членам сім’ї численні удари в голову та по обличчю, а також здійснили три постріли в область грудної клітки чоловіка. Коли потерпілі втратили свідомість, зв’язали їх руки дротом від праски та наявним хомутом.

Під час обшуку житлового будинку фігуранти знайшли наявні грошові кошти у сумі 640 тис. грн та після заволодіння ними, зникли з місяця вчинення злочину.

Наразі правоохоронці оголосили підозрюваного у розшук. Суд надав дозвіл на його затримання. Крім того тривають слідчі дії з метою встановлення інших фігурантів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Луганській області за оперативного супроводу Управління карного розшуку ГУНП Луганщини.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури