У Києві судитимуть двох ухилянтів від сплати податків

Київською міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт щодо двох осіб — директорів приватних підприємств — за фактом ухилення від сплати податків, незаконних дій з документами на переказ та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, керівники згаданих підприємств створили злочинну схему ухилення від сплати податків на суму 25 млн грн під час здійснення фінансових операцій з купівлі цінних паперів. Для реалізації схеми грошові кошти, отримані в результаті проведення вказаних операцій, перераховувалися на рахунки фіктивних суб’єктів господарювання для їх подальшої легалізації.

З метою відшкодування завданої шкоди стороною обвинувачення пред’явлено позов про стягнення з обвинувачених завданих збитків та накладено арешт на цінні папери на загальну суму 180 млн грн.

За вчинене обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура