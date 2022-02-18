У Києві судитимуть молодиків, які вчинили хуліганські дії відносно пенсіонерки

Один із хлопців направив у бік бабусі предмет, схожий на пістолет, а інший знімав на мобільний дії товариша. Далі хлопці розмістили відео на своїй Інтернет-сторінці. Тепер їм загрожує загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, що подія сталась у листопаді минулого року у квартирі на вулиці Героїв Дніпра, що в Оболонському районі столиці.

Тоді двоє хлопців під час гостювання у свого друга вирішили заради розваги познущатись з 76-річної хворої бабусі, яка самостійно пересуватись не може. Для цього один із них взяв предмет, схожий на пістолет та направив його в бік бабусі. Його товариш в цей час знімав все на мобільний телефон, а надалі цей відеозапис був опублікований сторінці в соціальній мережі.

За даним фактом слідчі Оболонського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, та усім трьом хлопцям, 2001, 2002 та 2003 років народження, повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Наразі поліцейські провели усі необхідні слідчі дії та за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури скерували зібрані матеріали разом з обвинувальним актом до суду для розгляду справи по суті. За скоєне фігурантам загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва