У Києві судитимуть організовану групу наркоторговців

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно 7 осіб, які у складі організованої злочинної групи займалися виготовленням психотропних речовин та їх подальшим збутом (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313 КК України).

Учасники групи — чоловіки віком від 25 до 38 років, мешканці столиці.

Згідно з матеріалами слідства, підозрювані налагодили у нарколабораторії незаконне виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин – PVP та МДМА, які разом з іншими наркотичними засобами, у тому числі метадоном та канабісом, збували через інтернет-магазин на території міста Києва, Київської та інших областей України шляхом відправлення посилок поштовими операторами.

За результатами проведених обшуків за місцем проживання фігурантів правоохоронці вилучили близько 20 кг наркотичних засобів — PVP, МДМА, амфетамін, канабіс тощо.

Наразі стороні захисту оголошено про завершення досудового розслідування та відповідно до вимог ст. 290 КПК України надано доступ до матеріалів досудового розслідування.

Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Пресслужба Київської міської прокуратури