У Києві судитимуть працівника СТО, який викрав та розбив авто клієнта

Чоловік потрапив у ДТП на чужому автомобілі, після чого залишив його та втік. Тепер йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

До столичної поліції від місцевого мешканця надійшло повідомлення про те, що у нього викрали автомобіль, який залишив на станції технічного обслуговування на вулиці Симиренка. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група.

Слідчий Святошинського управління поліції Дмитро Довбаш розповів про те, що правоохоронці провели першочергові слідчі дії, опитали потерпілого, відпрацювали відео з камер спостереження та встановили обставини події:

«Ми з’ясували, що до вчинення злочину причетний працівник СТО, який проводив ремонт автомобіля. Перебуваючи напідпитку, зловмисник сів за кермо та поїхав. Згодом, не впорався з керуванням та в’їхав у стовп. Злякавшись відповідальності, він залишив автомобіль та втік з місця події. Ми розшукали правопорушника, ним виявився уродженець Київщини, 1980 року народження».

Досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України — незаконне заволодіння транспортним засобом, завершено. Усі зібрані матеріали направлено до районного суду для прийняття рішення. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Відділ комунікації поліції Києва