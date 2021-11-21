У Києві судитимуть серійного крадія

Зловмисник протягом місяця скоїв три крадіжки, за що йому загрожує до шести років позбавлення волі.

До чергової частини Шевченківського управління поліції звернувся 23-річний хлопець та повідомив, що його сусід по кімнаті викрав мобільний телефон і гроші.

На місце прибула слідчо-оперативна група та дільничний офіцер поліції. Правоохоронці прийняли заяву про скоєння кримінального правопорушення та розпочали необхідні розшукові дії.

Як розповів заступник начальника відділу поліції №3 Шевченківського управління поліції Василь Зарубенко, слідчі зібрали необхідну доказову базу та довели причетність 26-річного іноземця до трьох фактів крадіжок, які він скоїв протягом місяця:

«Ми з’ясували, що правопорушник намагався обікрасти приватний будинок на провулку Овочевому, однак його дії помітила власниця та він втік. Після чого, на скоєному злодій не зупинився, проникнувши до сусіднього помешкання. Звідки викрав бензопилу та шліфувальну машину. Через деякий час, за допомогою арматури виламав вхідні двері до кафе на вулиці Салютній та звідти поцупив виручку у сумі понад чотири тисячі гривень».

Завдяки злагодженій роботі дільничних офіцерів поліції та слідчих правопорушника затримано. Ним виявився раніше не судимий іноземець 1995 року народження.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі оголосили затриманому про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 1 ст. 162 і ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України – це крадіжки та порушення недоторканності житла.

«Наразі досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт з матеріалами кримінальних проваджень скеровано до суду. Фігуранту загрожує до шести років позбавлення волі», — додав підполковник поліції.

Відділ комунікації поліції Києва