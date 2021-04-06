У Києві судитимуть жінку, яка вбила та розчленувала чоловіка

Київською міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно 33-річної жінки, яка розчленувала тіло чоловіка, щоб приховати тяжкий злочин.

Нагадаємо, що влітку минулого року в одній із лісопаркових зон міста Києва правоохоронці затримали жінку, яка намагалася спалити рештки людського тіла.

У подальшому стало відомо, що внаслідок конфлікту, який мав місце в квартирі потерпілого, обвинувачена спричинила йому тяжке тілесне ушкодження, внаслідок чого останній через певний проміжок часу помер.

Після цього, достовірно розуміючи наслідки вчиненого нею діяння, жінка розчленувала тіло чоловіка.

Наразі обвинувальний акт скеровано до Дніпровського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура