У Києві судитимуть зловмисників, які збували фальшиву валюту

Чоловіки налагодили незаконний бізнес із закупівлі за кордоном підроблених доларів США і євро та продажу їх на території України. Правопорушників затримали при спробі збуту 240 000 доларів США. Товаришам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що наприкінці вересня 2021 року слідчі поліції Києва спільно з оперативними співробітниками Служби безпеки України та під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури затримали двох осіб за збут фальшивої іноземної валюти. Зловмисниками виявились 42-річний уродженець Луганщини та 34-річний мешканець Львівщини.

Поліцейські встановили, що спільники налагодили незаконну діяльність із закупівлі підроблених доларів США та євро у інших країнах для подальшого їх продажу на території України. Фігуранти через мережу Інтернет познайомились з чоловіком та запропонували йому обміняти іноземну валюту. Правопорушників затримали після проведення і документування контрольних закупок та під час спроби збуту партії фальшивої валюти на суму 240 000 доларів США.

Слідчим відділом було розпочато кримінальні провадження за ч. 2 та ч. 3 ст. 199 Кримінального кодексу України — зберігання, придбання, перевезення з метою збуту, а також збут незаконно виготовленої підробленої іноземної валюти, вчинений повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі. Під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури слідчі повідомили фігурантам про підозру у вчиненні злочину. Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На час досудового розслідування один із підозрюваних перебував під вартою, а його спільник — під цілодобовим домашнім арештом. На даний час матеріали кримінального провадження разом із обвинувальними актами скеровано до Дніпровського районного суду для розгляду справи по суті.

Відділ комунікації поліції Києва