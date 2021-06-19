У Києві уродженець Луганська через ревнощі вистрелив в опонента з рушниці, потерпілий помер на місці

У ході конфлікту між двома чоловіками, один із них вистрелив з рушниці в опонента. Потерпілий помер на місці, а патрульні за лічені хвилини затримали зловмисника неподалік місця скоєння злочину. Розпочато кримінальне провадження.

Сьогодні зранку до поліції Києва від жінки надійшло повідомлення про те, що після конфлікту на ґрунті ревнощів її чоловік вистрелив у знайомого. Оперативний черговий негайно направив на місце події слідчо-оперативну групу та лікарів.

Поліцейські встановили, що напередодні компанія вживала алкогольні напої. Далі між чоловіком та гостем виникла сварка, у ході якої зловмисник вистрелив в опонента з рушниці. 48-річний потерпілий помер на місці.

Патрульні спільно з оперативниками одразу затримали ймовірного підозрюваного у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився уродженець Луганська, 1977 року народження. Зброю правоохоронці вилучили та направили на експертизу.

Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Поліцейські готують фігуранту повідомлення про підозру. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва