Колаборант збирав для окупантів списки мешканців села, що на Куп’янщині

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Дізнанням встановлено, що торік, під час окупації Куп’янського району чоловік, знаходячись у с. Рідкодуб Куп’янського району, погодився працювати на окупантів. Підозрюваний обійняв посаду «и. о. хозяйственного работника отдела административно-хозяйственного обеспечения Двуречанского территориального управления ВГА Купянского района».

Колаборант складав списки місцевих мешканців для подальшого отримання ними гуманітарної та матеріальної допомоги в розмірі 10 тис. російських рублів. Відомості, зібрані підозрюваним, представники держави-агресорки використовували в тому числі для того, щоб у подальшому організувати псевдорефендум щодо приєднання окупованих ними українських територій до складу рф.

Дізнання проводить Куп’янський РВП ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — зведений загін ГУНП в Луганській області та Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура