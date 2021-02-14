У Києві уродженця Донеччини затримали за розбійний напад на пенсіонерку

Зловмисник прийшов у гості до сина потерпілої, з яким весь вечір вживав спиртні напої. Коли останній ліг спати, порушник побив жінку, після чого забрав золоті прикраси та техніку. Фігуранту повідомлено про підозру, за скоєне йому загрожує до семи років позбавлення волі.

На поліцейську станцію в Подільському районі звернувся мешканець будинку на вулиці Василя Порика із заявою вжити заходів до сусіда, який погрожує йому та матері. Аби встановити обставини події, правоохоронці вирушили на адресу.

За інформацією старшого дільничного офіцера поліції Подільського УП Сергія Куліша, під час спілкування жінка розповіла, що декілька днів тому до її сина прийшов сусід, і вони вдвох розпивали спиртні напої:

«Через деякий час син пішов спати, а гість побив пенсіонерку, після чого забрав із квартири золоті прикраси та техніку. Щоби потерпіла нікому про це не розповіла, почав погрожувати їй та її сину фізичною розправою. Ми встановили, що до скоєння злочину причетний 51-річний уродженець Донеччини, який орендує помешкання у даному будинку. За місцем мешкання підозрюваного слідчі провели невідкладний обшук, де виявили та вилучили речі потерпілих».

Відомості щодо події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину та суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. За скоєне чоловіку загрожує до від трьох до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва