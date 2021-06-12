У Києві в кущах знайшли тіло оголеної жінки

12 червня,в Києві, на вулиці Олени Теліги, у кущах знайшли оголене тіло жінки.

Про це повідомляє група «Київ Оперативний» на своєму Telegram-каналі.

Кущі, в яких виявили тіло жінки, знаходяться неподалік від автозаправній станції «БРСМ-Нафта».

На даний момент обставини інциденту з’ясовуються на місці виявленого трупу.

Так, наразі працюють біля АЗС БРСМ слідча група, кінологи, співробітники поліції, а також керівництво столичного главку. // «Апостроф»