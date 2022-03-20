В Ізмаїлі викрили зловмисників, які скоїли розбійний напад на підприємця

Троє чоловіків, ховаючи обличчя за балаклавами, проникли в автомобіль потерпілого, коли він зібрався в Одесу по товар, пригрозили зброєю і відібрали сумку з 300 тисячами гривень.

Про подію, яка сталася незадовго до повномасштабного вторгнення російських окупантів на територію України, 38-річний підприємець заявив до правоохоронних органів, і за пошуки нападників взялися оперативники Ізмаїльського райуправління поліції та Управління карного розшуку ГУНП в Одеській області. В мирний час правоохоронці встигли провести ряд оперативно-розшукових заходів і встановити зловмисником та напрямок їх пересування.

Низку санкціонованих обшуків у фігурантів поліцейські проводили вже в умовах дії правового режиму воєнного стану. У зловмисників було вилучено частину викрадених грошей потерпілого, гранати Ф-1 та РГД-5, пістолети невідомого походження з набоями та інші речові докази протиправної діяльності.

Правопорушниками виявилися місцеві жителі віком 19-ти, 29-ти та 31-го років, які раніше притягувалися до відповідальності за розбійні напади та незаконне поводження зі зброєю.

Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури повідомили правопорушникам про підозру в розбійному нападі, скоєному за попередньою змовою (ч.2 ст.187 ККУ), а також незаконному поводженні зі зброєю та бойовими припасами (ч.1 ст.263 ККУ). Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне чоловікам може загрожувати до десяти років ув’язнення із конфіскацією майна.

Ізмаїльський районний відділ поліції в Одеській області