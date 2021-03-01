У Києві викрили інтернет-афериста, який ошукав близько 500 клієнтів

За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратурою № 6 повідомлено про підозру жителю Києва за фактом вчинення шахрайства, вчиненому у великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки (ч. 3 ст. 190 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, 25-річний чоловік розмістив на інтернет-сайті оголошення, де пропонував допомогу в організації онлайн-бізнесу «під ключ». Зловмисник пропонував клієнтам послуги, що стосувалися налаштування рекламного акаунта у соцмережах, його просування та підтримки. Вартість послуг в залежності від складності становила від 12 до 60 тисяч гривень. У разі невиконання зобов’язань зловмисник обіцяв повернути клієнтам всю суму вкладених грошей.

Однак, отримавши від клієнтів гроші аферист зникав.

За попередніми даними, від шахрайських дій чоловіка постраждало понад 500 громадян. Сума завданих збитків встановлюється.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. За вчинене йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

Зловмисника викрито прокурорами спільно зі слідчими Печерського управління поліції Києва за оперативного супроводження Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура