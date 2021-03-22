У Києві викрили шахрайство на $5 млн. під виглядом інвестування у криптовалюту

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито та повідомлено про підозру організатору схеми шахрайського заволодіння коштами громадян України під приводом інвестування у криптовалюту та управління активами на міжнародних фондових біржах (ч. 4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, 55-річний підозрюваний, створюючи у потерпілих враження особи, що займається торгівлею на міжнародних фондових біржах, залучав кошти довірливих громадян під виглядом інвестицій у прибуткові проекти з метою отримання надприбутків.

Для зазначеної протиправної діяльності чоловік разом зі спільниками відкрив на території іноземних держав фіктивні фірми з назвами, подібними відомим міжнародним фондовим біржам та брокерським компаніям.

Для зустрічей з потенційними «інвесторами» зловмисники орендували офіс у центрі Києва та створили в мережі Інтернет псевдоплатформи, на яких здійснювалась імітація електронних торгів та відображались графіки начебто росту/падіння вартості криптовалют та акцій цінних паперів. Таким чином шахраї створювали видимість реальної діяльності.

За попередніми даними, за такою схемою зловмисники ошукали десятки громадян України на загальну суму близько5 млн доларів США.

За результатами документування та проведених обшуків, під час яких вилучено беззаперечні докази злочинних дій, організатору протиправної схеми повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Встановлюються інші учасники злочинної схеми.

Викрито злочин прокурорами спільно зі слідчими СУ ГУ Національної поліції у м. Києві та працівниками Кібердепартаменту СБ України.

Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура