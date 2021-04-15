У Києві викрито діяльність трьох підпільних «казино»

За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва виявлено та припинено незаконне функціонування трьох гральних закладів (ч. 1 ст. 203-2 КК України).

Так, в межах розслідування кримінального провадження викрито низку гральних закладів, які функціонували в приміщеннях колишніх пунктів з розповсюдження білетів державної лотереї та «Інтернет клубів».

Доступ до гри отримували відвідувачі, яких приймали за попереднім дзвінком.

За результатами проведення санкціонованих обшуків було вилучено техніку та обладнання, за допомогою якого в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», надавалися незаконні послуги.

Наразі проводяться першочергові, невідкладні слідчі дії, спрямовані на збір та фіксацію доказів, вживаються заходи з встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину з метою притягнення їх до відповідальності.

Викриття незаконної діяльності проводилося прокурорами спільно із слідчими Дніпровського УП ГУНП у м. Києві, при оперативному супроводженні Управління стратегічних розслідувань в місті Києві ДСР ГУНП у м. Києві.

Досудове розслідування триває.

Київська міська прокуратура