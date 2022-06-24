Етнічна група під прикриттям правоохоронців налагодила виготовлення та збут метадону

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито групу осіб, які налагодили схему виготовлення та розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин (ч. 2 ст.307 КК України).

Згідно із матеріалами досудового розслідування, етнічною групою утворено низку лабораторій для виготовлення психотропної речовини «метадон», які функціонували під прикриттям працівників правоохоронних органів.

Реалізація готового товару відбувалася на території міста Києва, Київської та Черкаської областей.

У ході досудового розслідування проведено 26 санкціонованих обшуків у Київській та Черкаській областях, під час яких вилучено наркотичні засоби, психотропні речовини, грошові кошти, значну кількість виробів із золота, тощо.

Також затримано одного члена наркоугрупування, у помешканні якого вилучено розфасовану та готову до збуту психотропну речовину.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманій особі про підозру та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Проводяться слідчі дії, направлені на виявлення всіх осіб, причетних до організації наркотрафіку, а також перевіряється причетність до злочину окремих працівників правоохоронних органів.

Викриття злочинної діяльності здійснювалося спільно із слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві.

Київська міська прокуратура