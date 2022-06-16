У Києві викрито наркоділка з партією кокаїну вартістю ₴3,5 млн.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва затримано на «гарячому» 35-річного киянина, який організував постачання та незаконний збут кокаїну у м. Києві в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 307 КК України).

За результатами контролю за вчиненням злочину у формі оперативних закупок, а також проведених обшуків за місцем проживання та в автомобілі затриманого вилучено близько 500 г кокаїну, засоби для фасування наркотиків, грошові кошти у сумі близько 200 тис. гривень, пристрій для відстрілу гумових куль «Форт 12Р», мобільні телефони, сім-картки та банківські картки.

Вартість вилученого наркотичного засобу становить близько 3,5 млн гривень.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Встановлюються особи, які можуть бути причетними до протиправної діяльності.

Викрито злочинну діяльність спільно із працівниками Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві при оперативно-технічному супроводженні ДОТЗ НП України, за силової підтримки ППОП № 1 ГУ НП у м. Києві.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, встановлюються інші особи, які могли бути причетними до незаконної діяльності.

Київська міська прокуратура