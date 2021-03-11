У Києві викрито організаторів потужного наркоугруповання із щомісячним «прибутком» майже ₴70 млн. (відео)

Служба безпеки України у столиці заблокувала діяльність організованого угруповання, яке спеціалізувалося на виготовленні і збуті оптових партій наркотиків, психотропів і прекурсорів. За оперативними даними, щомісячний «прибуток» зловмисників становив майже 70 млн грн.

У ході проведення 46-ти обшуків за місцями проживання учасників групи, їх транспортних засобах та у трьох нарколабораторіях, правоохоронці вилучили:

понад 100 кг підготовленого до продажу амфетаміну, MDMA PVP і метадону;

5 тонн сировини для виготовлення психотропів;

обладнання для виготовлення «товару»;

300 тисяч доларів, 30 тисяч євро та 20 тисяч гривень, одержаних злочинним шляхом.

Загальна сума вилучених заборонених речовин становить понад 1,5 млн доларів за цінами «чорного ринку».

За попередньою версією досудового розслідування, до складу групи входило 14 мешканців столичного регіону. Нарколабораторії вони облаштували у трьох власних домоволодіннях на території Київської області. За оперативною інформацією, щомісяця зловмисники виробляли понад 150 кг психотропів.

Для продажу готового товару ділки створили три інтернет-магазини. Авторизацію віртуальних послуг клієнти отримували за попередньою домовленістю через кол-центр учасників угруповання.

У межах контролю за вчиненням злочину задокументовано сім фактів збуту наркоділками великих партій амфетаміну та прекурсору «фенілнітропропену».

Правоохоронці затримали 9 організаторів і активних учасників групи відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення місцезнаходження і затримання інших зловмисників.

Наразі затриманим повідомлено про підозру:

за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів),

ч. 3 ст. 311 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів) Кримінального кодексу України.

За результатами слідства буде розглянуто питання щодо кваліфікації дій організаторів угруповання за ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації) Кримінального кодексу України.

Викриття протиправної діяльності проводилось спільно зі слідчими Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

СБУ