У Києві вилучено фальсифікованого алкоголю на суму понад 2 млн. гривень 

Співробітники управління протидії економічним правопорушенням Головного управління ДФС у м. Києві спільно з працівниками управління контролю за

підакцизними товарами Головного управління ДПС у м. Києві виявили на території міста Києва склад, у якому здійснював діяльність із оптової торгівлі

алкогольними напоями один із суб’єктів господарської діяльності, зареєстрований у м. Києві.

Як повідомив начальник управління протидії економічним правопорушенням ГУ ДФС у м. Києві Сергій Мунтян, у цьому складському приміщенні з метою збуту

незаконно зберігалась алкогольна продукція, маркована марками акцизного податку з явними ознаками підробки.

«Під час проведених заходів виявлено та вилучено з незаконного обігу понад 34 тис. скляних пляшок фальсифікованої алкогольної продукції вартістю близько 2 млн. грн. вітчизняних виробників. На посадову особу підприємства складено адміністративний протокол за ч. 1 ст. 1645КУпАП, санкція якої передбачає

накладення штрафу від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією таких алкогольних напоїв», — зазначив він.

Водночас працівниками управління контролю за підакцизними товарами ГУДПС у м. Києві встановлено орієнтовну суму штрафних санкцій, яка буде застосована щодо даного суб’єкта господарської діяльності та складає близько 3 млн. грн.

«Податкова міліція Головного управління ДФС у м. Києві постійно вживає заходів, аби не допустити потрапляння на споживчий ринок недоброякісної

алкогольної продукції. Лише у 2020 році із незаконного обігу було вилучено підакцизних товарів на загальну суму понад 43 млн. грн., а з початку 2021 року –

понад 5 млн. гривень», – наголосив Сергій Мунтян.

Крім того, керівник управління протидії економічним правопорушенням Головного управління ДФС у м. Києві акцентував увагу на тому, що суб’єкти

господарської діяльності при продажу алкогольних напоїв зобов’язані проводити розрахункові операції (безпосередньо під час розрахунку) із застосуванням РРО, у тому числі у разі проведення розрахунків з використанням платіжних карток.

Наявність розрахункового документа гарантує права споживачів та оберігає від купівлі контрабандних чи фальсифікованих товарів.

Він також звернувся до покупців із проханням при придбанні підакцизних товарів неодмінно вимагати фіскальний чек.

Головне управління Державної фіскальної служби у м. Києві