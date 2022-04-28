У Києві затримали чергового наркозбувача з «товаром» на мільйон гривень

За допомогою інтернет-магазину наркоділок продавав заборонені речовини. Поліцейські вилучили з помешкання фігуранта цукерки з псилоцибінованими грибами, MDMA, екстазі, гашиш, солі PVP, амфетамін, мефедрон та канабіс. Тепер фігуранту загрожує до десяти років тюремного ув’язнення.

У ході реалізації оперативної інформації працівники слідчого управління столичного главку спільно зі співробітниками управління боротьби з наркозлочинністю в місті Києві викрили молодика, який розповсюджував наркотики на території Києва та Київської області. Правопорушник збував наркотичні засоби за допомогою одного з месенджерів, а гроші отримував на електронні гаманці віртуальних платформ.

Як зазначив заступник начальника слідчого управління столичного главку Артем Родигін, правоохоронці затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України одразу після отримання ним чергової наркопосилки, в одному з поштоматів столиці, у якій було 1,5 кілограми канабісу:

«Під час поверхневого огляду у 27-річного уродженця Броварів виявлено три поліетиленові пакети із канабісом загальною вагою півтора кілограми. Окрім цього, ми провели невідкладний обшук у помешканні затриманого та вилучили звідти 10 цукерок з псилоцибінованими грибами, 50 грам MDMA, 46 пігулок «екстазі», 15 грам гашишу, 350 грам солей PVP, 350 грам амфетаміну, 250 грам мефедрону та близько 10 грам канабісу. Також у квартирі наркоділка виявлено та вилучено пристрої для зважування та фасування наркотиків й зошит із чорновими записами щодо кількості збутих заборонених речовин. Вартість вилучених наркотиків за цінами «чорного ринку» становить понад один мільйон гривень».

За даним фактом слідчими поліції Києва розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України — незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури правоохоронці оголосили затриманому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення. Санкція статті передбачає від дев’яти до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна. Найближчим часом суд обере фігуранту запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва