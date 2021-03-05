У Києві затримали чоловіка, який у маршрутці пограбував неповнолітнього
Зловмисник вирвав із рук хлопчика мобільний телефон та втік. За скоєне йому загрожує до шести років тюремного ув’язнення.
До столичної поліції по спецлінії «102» надійшло повідомлення про грабіж у маршрутному таксі на проспекті Академіка Палладіна.
Заявниця повідомила, що зловмисника намагалися наздогнати, проте останній втік у невідомому напрямку. На виклик негайно прибули слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські.
Під час бесіди з 15-річним потерпілим, правоохоронці встановили, що зловмисник вирвав із рук мобільний телефон в той час, як відчинилися двері маршрутного таксі. Чоловік вибіг з салону, при цьому у руках тримав дитячий самокат, що стало ключовою прикметою під час розшуку зловмисника.
Як розповів начальник відділу кримінальної поліції Роман Даценко, в ході проведення першочергових слідчих дій правоохоронці провели огляд місця події, опитали свідків, які надали детальний опис нападника, та відпрацювали відео з камер спостереження, що належать до системи «Безпечне місто»:
«В ході проведення оперативно-розшукових заходів ми виявили зловмисника за п’ятдесят кілометрів від столиці. Під час поверхневої перевірки у кишені 34-річного чоловіка знаходився мобільний телефон неповнолітнього. В ході проведення досудового розслідування з’ясувалося, що правопорушник неодноразово судимий за майнові злочини, а загальний строк відбування покарання становить близько 13 років».
Слідчі Святошинського управління поліції повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Зловмиснику загрожує від чотирьох до шести років позбавлення волі.
Відділ комунікації поліції Києва