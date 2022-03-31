У Києві затримали чоловіка, який вбив перехожого

Зловмисник вдарив потерпілого ножем у груди через те, що він без черги зайшов у аптеку. Нападник із місця події втік, але поліцейські протягом доби затримали його. Фігуранту загрожує до п’ятнадцяти років тюремного ув’язнення.

До столичної поліції на спецлінію 102 надійшло повідомлення від лікарів про те, що біля зупинки громадського транспорту на проспекті Юрія Гагаріна вони виявили невідомого з ножовим пораненням грудної клітини без ознак життя. За вказаною адресою терміново прибула слідчо-оперативна група.

Як розповів начальник відділення слідчого відділу Дніпровського управління поліції Павло Шаламов, на місці події правоохоронці з’ясували, що смертельне ножове поранення потерпілий отримав внаслідок раптового конфлікту з незнайомцем:

«Ми поспілкувалися зі свідками та встановили, що зловмисник та потерпілий посварилися біля аптеки через те, що чоловік зайшов до закладу без черги. Згодом один з учасників конфлікту пішов у бік зупинки громадського транспорту, але опонент його наздогнав і вдарив ножем у груди. Після цього нападник втік, а потерпілому перехожі викликали «швидку». Лікарі констатували смерть чоловіка, його тіло направлено на судово-медичну експертизу».

Поліцейські провели ряд оперативно-розшукових заходів, вивчили записи камер відеонагляду «Безпечне місто» та протягом доби розшукали зловмисника. За місцем проживання чоловіка слідчо-оперативна група вилучила ніж зі слідами бурого кольору та інші речові докази.

Правопорушника правоохоронці затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився місцевий мешканець, 1969 року народження.

«Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. Наразі за процесуального керівництва окружної прокуратури ми повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину та направили до суду клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання від вартою. За скоєне киянину загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі», — додав Павло Шаламов.

Відділ комунікації поліції Києва