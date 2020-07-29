У Києві затримали чоловіка, який викрав із прокату велосипед

Правопорушнику повідомлено про підозру у скоєнні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Йому загрожує до п’яти років ув’язнення.

До чергової частини Солом’янського управління поліції звернувся мешканець столиці та повідомив про те, що на вулиці Борщагівській помітив чоловіка, який несе ймовірно викрадений велосипед. Для перевірки вказаної інформації на виклик виїхали співробітники оперативно-пошукового відділу та слідчо-оперативна група районного підрозділу.

Прибувши за вказаною адресою, оперативники виявили незнайомця з транспортним засобом із маркуванням фірми, яка надає послуги прокату велосипедів. Під час спілкування з чоловіком правоохоронці встановили, що, скориставшись незачиненим замком, він викрав із пункту видачі двоколісний транспорт.

Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився уродженець Херсонської області, 1991 року народження, який уже потрапляв у поле зору правоохоронців за вчинення аналогічних злочинів.

Слідчим Солом’янського управління поліції повідомлено чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України, а судом обрано запобіжний захід – нічний домашній арешт. Правопорушнику загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва