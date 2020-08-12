У Києві затримали чоловіка, який «замінував» вулицю у Шевченківському районі

При обстеженні території правоохоронці вибухонебезпечних предметів чи речовин не виявили. Затриманому оголошено про підозру у скоєнні злочину, йому загрожує до шести років розбавлення волі.

До чергової частини поліції Києва зателефонував чоловік та повідомив про те, що замінував вулицю Кудрявську. На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи зі службовими собаками.

Як розповів т.в.о. начальника Шевченківського управління поліції Віталій Чернишенко, правоохоронці ретельно обстежили територію, але жодних вибухонебезпечних предметів чи речовин не виявили:

«Під час розшукових заходів ми встановили особу чоловіка, що надав неправдиву інформацію. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правопорушником виявився 52-річний мешканець Шевченківського району столиці, який чітко пояснити свої дії не зміг, оскільки перебував у стані алкогольного сп’яніння».

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру, йому загрожує до шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва