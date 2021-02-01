У Києві затримали чоловіка, який зробив неправдивий виклик про вбивство та замінування

Сьогодні зранку патрульні отримали виклик на бульвар Тараса Шевченка. Заявник повідомив, що там відбувається стрілянина, є поранені та вбиті.

На місце негайно прибули екіпажі патрульних та медики. За вказаною адресою розташовується готель, тож патрульні опитали охоронців будівлі про зазначені події.

Інформація не підтвердилась, але чоловіки пригадали, що за декілька хвилин до виклику не впустили до готелю чоловіка, який налаштувався спати в холі. Після конфлікту незнайомець погрожував їм поліцією. Патрульні розпитали в охоронців, як виглядав чоловік і взялися відпрацьовувати прилеглу територію.

Ймовірного заявника виявили неподалік: він робив нові виклики на лінію 102 і повідомляв про замінування об’єктів у Києві та Львові.

Патрульні затримали чоловіка та доставили до Шевченківського управління поліції, де кваліфікацією його дій займуться слідчі.

Закликаємо поважати роботу патрульної поліції та безпідставно не телефонувати на спецлінію 102.

Пам’ятайте: коли ви здійснюєте неправдивий виклик, хтось інший лишається без допомоги, яка йому вкрай необхідна.

Патрульна поліція України