У Києві затримали іноземця, який працював відправником наркотиків у інтернет-магазині

Крамниця «спеціалізувалась» на торгівлі амфетаміном. Фігурант маскував наркотичні речовини в упаковках з-під корму для тварин та відправляв через поштові відділення. У результаті обшуків у затриманого вилучили наркотики на суму понад 20 000 тисяч гривень, йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

У ході реалізації оперативної інформації співробітники управління боротьби з наркозлочинністю у місті Києві спільно із оперативниками Шевченківського управління поліції затримали іноземця із наркотиками.

Як розповів заступник начальника відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Василь Зарубенко, правоохоронці встановили, що у телеграм-каналі створено інтернет-магазин, в якому пропонувалось придбати амфетамін:

«Під час огляду у затриманого виявлено три коробки, у яких знаходилось 42 пакунки, замасковані під корм для тварин. Ми встановили, що затриманий працював «відправником» у інтернет-магазині та надсилав пакунки замовникам через поштові відділення. Крім того, з’ясовано, що за роботу фігурант отримував 50 гривень за один відправлений пакунок».

Затриманий – громадянин іншої держави, 1999 року народження, який прибув до України з метою пошуку роботи. Вартість вилучених наркотичних речовин за цінами «чорного ринку» становить понад 20 000 гривень.

За погодженням із Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва слідчі повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 309 Кримінального кодексу України — незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. На даний час правоохоронці проводять комплекс заходів, аби встановити спільників затриманого та притягнути їх до кримінальної відповідальності.

Відділ комунікації поліції Києва