У Києві затримали наркоторговця, у якого вилучили понад 2 кг кокаїну на 11 мільйонів гривень

Оперативники та слідчі викрили уродженця росії, який влаштував у столиці наркобізнес. Наразі правоохоронці встановлюють усіх спільників фігуранта, які займалися збутом та виготовленням особливо небезпечного наркотику.

Співробітники управління карного розшуку спільно зі слідчими слідчого управління поліції Києва за процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрили 36-річного зловмисника в організації наркобізнесу. У ході проведення невідкладних слідчо-оперативних заходів, поліцейські за силової підтримки полку поліції особливого призначення № 1 затримали зловмисника на одній з вулиць Солом’янського району.

За інформацією начальника відділу розслідування злочинів у сфері наркотичних засобів слідчого управління ГУНП у м. Києві Артема Лашка, під час поверхневого обшуку у чоловіка виявили 600 грамів кокаїну та у подальшому провели невідкладний обшук у приміщенні орендованої квартири наркоділка:

«Встановлено, що уродженець росії проживав на території однієї із іноземних держав, де отримав громадянство. Згодом він приїхав у Київ, де орендував житло. Так, за місцем тимчасового проживання чоловіка у столиці ми виявили ще кілограм та шістсот грамів кокаїну, лабораторне обладнання для виготовлення наркотичних засобів, незареєстровану травматичну зброю та гроші. За цінами «чорного ринку» вартість вилученого наркотику становить одинадцять мільйонів гривень. 36-річного чоловіка затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України».

Слідчим управлінням поліції Києва розпочато кримінальне провадження за ч. 2 та ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України — незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев’яти до дванадцяти років. Затриманому готується повідомлення про підозру у скоєнні злочину.

«На даний час ми проводимо комплекс слідчих та оперативних дій, аби притягнути до відповідальності усіх причетних до злочину осіб. Окрім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочину», — додав правоохоронець.

Національна поліція України