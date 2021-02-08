У Києві затримали серійних крадіїв мопедів

Після вчинення злочину фігуранти намагалися втекти від поліцейських на автівці. Наразі слідчі встановили причетність молодиків до 13 епізодів. Досудове розслідування триває.

У рамках реалізації матеріалів кримінальних проваджень оперативники Голосіївського управління поліції встановили та затримали зловмисників відразу після їхнього «чергового злочинного рейду». Внаслідок проведення слідчих дій встановлено, що один із молодиків орендував вантажний автомобіль, за допомогою якого викрадалося чуже майно, а інший підшукував предмети злочинних посягань.

За словами слідчого Голосіївського управління поліції Володимира Назарова, під час затримання молодики хотіли втекти від поліцейських:

«По провулку Столєтова фігуранти погрузили у автомобіль чужі мопеди та побачивши правоохоронців почали тікати. Аби уникнути переслідування товариші на ходу викидали з автівки викрадені мопеди».

Зловмисників затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це раніше не судимі 24-річний киянин і 20-річний уродженець Вінницької області.

«Спільники навмисно залишали мопеди після викрадення у різних місцях, на такий собі відстій, а після деякого часу хотіли продати і виручити за них гроші. Також у 24-річного фігуранта під час невідкладного обшуку за місцем мешкання ми виявили та вилучили пакети з рослинною речовиною зеленого кольору, білою порошкоподібною сумішшю та пристрої для куріння. За незаконне зберігання наркотичних засобів розпочато кримінальне провадження за частиною першою статті 309 Кримінального кодексу України. Вилучене відправлено на проведення експертизи», – додав слідчий.

Слідчі Голосіївського управління поліції повідомили фігурантам про підозру у вчиненні 13 епізодів, передбачених ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. На час слідства зловмисники перебувають під нічним домашнім арештом. Їм загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Наразі правоохоронці перевіряють причетність затриманих до вчинення аналогічних правопорушень на території столиці та встановлюють ймовірних посібників фігурантів.

Відділ комунікації поліції Києва