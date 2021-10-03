Злочинці наповнювали іграшки метамфетаміном та реалізовували їх за межами України

Оперативники Одеського загону викрили та припинили діяльність злочинної групи, яка здійснювала виготовлення та масштабну реалізацію метамфетаміну в Україні та за її межами.

Організували протиправну схему жителі Одеської області. В одному з власних домоволодінь вони облаштували лабораторію для виготовлення сильнодіючого психотропу та його фасування для подальшої реалізації.

Зухвалі ділки через логістичні компанії відправляли замовникам посилки з готовим «товаром» під виглядом дитячих іграшок на водяній основі. Протягом тривалого часу злочинці підшукували покупців та продавали психотропні речовини через інтернет. Зокрема, оперативникам Держприкордонслужби вдалося задокументувати факт контрабанди понад 1 кг метамфетаміну у дитячих іграшках до Австралії.

Під час слідства правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями проживання фігурантів контрабандної схеми.

За результатами проведених заходів вилучено засоби й приладдя для виготовлення метамфетаміну, майже 150 грамів наркотичних речовин та близько 20 кілограмів прекурсорів. Заходи проходили в рамках досудового розслідування незаконного виготовлення та контрабанди психотропів за статтями 305 та 307 Кримінального Кодексу України. Санкціоновані обшуки здійснювали прикордонники Одеського загону спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Чорноморської окружної прокуратури Одеської області та за силової підтримки прикордонного спецпідрозділу «ДОЗОР».

Найближчим часом у суді вирішуватиметься питання про обрання запобіжних заходів для фігурантів справи.

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ДПСУ