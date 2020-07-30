У Києві затримали зловмисників, які викрали та побили чоловіка

В організації викрадення підозрюється колишній співмешканець жінки, з якою потерпілий наразі проживає. Він із товаришем під погрозою зброї одягнули на чоловіка кайданки та на автомобілі вивезли в лісопаркову зону та побили. Фігурантам загрожує до п’яти років позбавлення волі.

До Деснянського управління поліції надійшло повідомлення лікаря про госпіталізацію 36-річного уродженця Черкаської області. Непритомного чоловіка з травмою голови виявили біля будинку на вулиці Космонавта Волкова. Для документування події на адресу виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції.

Начальник Деснянського управління поліції Юрій Герасименко розповів про те, що правоохоронці оглянули місце події, переглянули відео з камер спостереження та опитали у лікарняному закладі потерпілого. Після відпрацювання отриманої інформації поліцейські з’ясували, що чоловіка викрали та побили його товариші, на затримання яких орієнтували карний розшук.

«Ми встановили, що двоє чоловіків їхали автомобілем та побачили на вулиці співмешканця колишньої дружини одного з них. Зупинивши автівку товариши вирішили розібратися з чоловіком. Погрожуючи пістолетом та одягнувши кайданки, вони посадили його в салон та відвезли в лісопаркову зону, де побили та залишили», — повідомив начальник управління поліції.

Зловмисниками виявилися уродженці Запорізької та Дніпропетровської області, 1969 та 1991 років народження. Слідчі повідомили фігурантам про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення особи) Кримінального кодексу України, та суд обрав запобіжний захід – особисте зобов’язання. Їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва