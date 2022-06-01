У Києві завершено розслідування відносно таксиста, який обпоїв та пограбував жінку

Зловмисник пригостив пасажирку кавою, у яку додав сильнодіючий препарат. У результаті жінка втратила свідомість, а водій забрав у неї ґаджет. За скоєне іноземцю загрожує до п’ятнадцяти років в’язниці із конфіскацією майна.

Повідомлення про розбійний напад поліцейські отримали наприкінці січня цього року.

Місцева мешканка розповіла правоохоронцям, що водій таксі додав у каву сильнодіючий препарат її знайомій, а після того, як вона втратила свідомість, нападник відібрав у неї телефон. Також заявниця повідомила, що потерпіла в тяжкому стані перебуває в лікарні. Після отриманої інформації поліцейські негайно розпочали пошуки зловмисника.

Правоохоронці з’ясували, що таксист підвозив пасажирку додому і під приводом нестачі пального заїхав на автозаправну станцію. Чоловік придбав каву та пригостив нею жінку, додавши туди сильнодіючий препарат. Коли пасажирці стало погано, зловмисник забрав у неї мобільний телефон. Після цього він втік, залишивши непритомну жінку біля під’їзду багатоповерхівки. Потерпілу виявила сусідка, яка викликала «швидку» та поліцію.

Поліцейські провели низку оперативно-розшукових заходів та встановили, що до скоєння злочину причетний іноземець, 1997 року народження. Його через декілька годин затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За місцем проживання фігуранта слідчо-оперативна група вилучила телефон потерпілої та пігулки, які він додав у напій.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування кримінального провадження, яке було розпочато за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України — розбій, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, та передали матеріали справи разом з обвинувальним актом до суду. Зловмиснику загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва