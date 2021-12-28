У Києві жінка ножем поранила співмешканця

Під час застілля між чоловіком та порушницею виник конфлікт, у ході якого вона схопила ніж та кілька разів вдарила ним потерпілого. Тепер за скоєне фігурантка може вісім років провести за ґратами.

До поліції Києва надійшло повідомлення від лікарів про те, що з приватного будинку на вулиці Академіка Тутковського госпіталізовано чоловіка із ножовими пораненнями. На місце події оперативний черговий направив патрульних поліцейських та слідчо-оперативну групу Солом’янського управління поліції.

Поліцейські з’ясували, що чоловік розпивав алкогольні напої разом зі своєю знайомою та товаришем. Однак під час застілля між потерпілим та жінкою виникла сварка, у ході якої порушниця схопила ніж та кілька разів вдарила ним чоловіка. 45-річного уродженця Київщини негайно доставили до медичного закладу для надання необхідної допомоги.

Фігурантку правоохоронці затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Затримана – 35-річна мешканка Київської області, яка раніше потрапляла у поле зору працівників поліції за вчинення адміністративних правопорушень.

За погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою слідчий Солом’янського управління поліції повідомив жінці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження, та направив клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва