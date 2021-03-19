У Києві жінку затримали за підозрою у крадіжці велосипеду

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Зловмисниця скористалася незачиненим замком та забрала транспортний засіб із пункту прокату. За скоєне їй загрожує до п’яти років тюремного ув’язнення.

До поліції Києва надійшло повідомлення про те, що з пункту прокату на вулиці Туполєва викрадено велосипед. На виклик виїхали співробітники оперативно-пошукового відділу та слідчо-оперативна група поліції.

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У ході відпрацювання території поліцейські помітили місцеву мешканку, яка несла у руках велосипед із маркуванням фірми, яка надає послуги прокату. Під час спілкування з правоохоронцями жінка не змогла пояснити походження двоколісного транспорту.

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Правопорушницю затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нею виявилася неодноразово судима за майнові злочини 39-річна уродженка Автономної Республіки Крим.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі. Вирішується питання щодо повідомлення зловмисниці про підозру у скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Києва

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