У Хмельницькому засуджено жінку, яка намагалася продати власну новонароджену дитину

Нагадаємо, події мали початок ще восени 2019 року, коли у Хмельницькому перинатальному центрі 25-річна жителька Кіровоградської області народила здорову дівчинку.

Проте, народжувала вона під чужими анкетними даними, які належали іншій жінці. Остання в обхід чинного законодавства мала забрати новонародженого малюка, який згідно підроблених документів був записаний у медзакладі вже як її дитина.

Організаторкою цієї схеми виступила заступниця головного лікаря перинатального центру, яка користуючись своїм службовим становищем, підробила ряд документів, що стосувалися вагітності та пологів.

У рамках досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій та експертиз і у квітні цього року усім трьом фігуранткам було оголошено про підозру.

Нещодавно Хмельницький міськрайонний суд закінчив розгляд матеріалів кримінального провадження щодо матері немовляти. Її визнали винною і визначили покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 5 років. Та на підставі ст. 75 ККУ жінку звільнили від відбування реального ув’язнення з 3-річним іспитовим строком.

Кримінальні провадження щодо двох інших фігуранток резонансної справи продовжують розглядатися в суді.

magnolia-tv.com за матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області